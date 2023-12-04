Герой «свадьбы века» за $59 млн через несколько дней после торжества предстал перед судом 1 4.12.2023, 19:15

2,270

Мадлен Броквей и Джейкоб Лагрон. Фото: Instagram / @madelainebrockway

Ему грозит пожизненное.

Джейкобу Лагрону, жениху со ставшей виральной в TikTok «свадьбы века» за 59 млн долларов, грозит пожизненное тюремное заключение, пишет The Washington Post.

Через несколько дней после свадьбы Лагрон предстал перед судом. В марте этого года его задерживали за нападение с оружием на полицейских. Полиция техасского города Вестворт-Виллидж приехала по вызову после сообщения о выстреле в доме. Увидев полицейских, Лагрон открыл огонь.

В обвинительном заключении сказано, что Лагрон «намеренно и осознанно угрожал офицерам неминуемыми телесными повреждениями» и «использовал или демонстрировал огнестрельное оружие во время нападения». Тогда он освободился под залог в 20 тысяч долларов.

По статье за нападение жениху грозит от пяти лет в тюрьме до пожизненного заключения. Обвинение предложило ему сделку, по которой мужчина мог бы провести за решеткой 25 лет, однако он отказался от сотрудничества.

Перед судом на минувшей неделе он предстал без жены, но с адвокатом и телохранителем.

Напомним, видео свадьбы 26-летней дочери владельца автосалонов Mercedes-Benz в США Мадлен Броквей и Джейкоба Лагрона завирусилось в TikTok. Торжество обошлось в 59 миллионов долларов — это вторая самая дорогая свадьба в истории.

Пара в течение пяти дней отмечала свадьбу в Париже под Триумфальной аркой, провела репетицию церемонии в парижской опере, само обручение — в замке XVIII века Шато-де-Вилет с видом на Эйфелеву башню, шоу дронов и участием группы Maroon 5, а первую ночь — в Версальском дворце.

Мадлен Броквей и Джейкоб Лагрон начали встречаться в 2020 году. О Лагроне известно немного — он выпускник университета Миссисипи, последним его местом работы указана должность помощника продюсера кантри-звезды Джейсона Алдина в 2018 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».