закрыть
4 декабря 2023, понедельник, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Приорбанк отключил банкоматы и терминалы в некоторых городах

  • 4.12.2023, 19:17
Приорбанк отключил банкоматы и терминалы в некоторых городах

Сразу на три дня.

Приорбанк предупредил своих клиентов о недоступности операций в банкоматах и платежно-справочных терминалах в трех городах страны. Банк отключит свое оборудование сразу на три дня — с 4 по 6 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Приорбанка, с 4 по 6 декабря 2023 года банкоматы и платежно-справочные терминалы не будут работать в Смолевичах, Жодино и Борисове (банкомат по адресу ул. 50 лет БССР, 39).

В банке объяснили это «техническими причинами», пообещали, что неудобства для клиентов будут «временными» и попросили «планировать операции с учетом этой информации».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко