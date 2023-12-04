Приорбанк отключил банкоматы и терминалы в некоторых городах 4.12.2023, 19:17

Сразу на три дня.

Приорбанк предупредил своих клиентов о недоступности операций в банкоматах и платежно-справочных терминалах в трех городах страны. Банк отключит свое оборудование сразу на три дня — с 4 по 6 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Приорбанка, с 4 по 6 декабря 2023 года банкоматы и платежно-справочные терминалы не будут работать в Смолевичах, Жодино и Борисове (банкомат по адресу ул. 50 лет БССР, 39).

В банке объяснили это «техническими причинами», пообещали, что неудобства для клиентов будут «временными» и попросили «планировать операции с учетом этой информации».

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