В РФ возникла нехватка патронов для биатлона 4 4.12.2023, 19:30

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Из-за санкций.

Ограничения импорта из-за западных санкций привели в России к дефициту патронов для биатлона. Спортсмены стреляют тем, «что нашли», заявил российский биатлонист, чемпион мира 2017 года Антон Бабиков.

Он поделился впечатлениями от масс-старта на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. По его словам, гонка была сложной не только из-за сильного ветра.

«Стрелять по такой погоде можно и нужно, но есть такой момент… Мало об этом говорим, но сейчас сложно найти патроны. Все стреляют кто что нашёл. Если раньше отстреливали партии (патронов. — Прим. ред.) лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то. Кто стреляет со шведского, кто с чего. Но справляемся, всё равно ошибки свои», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Его слова подтвердил в интервью Legalbet.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его словам, «санкции очень здорово ударили». «Раньше мы выходили на старт с импортным патроном, а сегодня этот патрон недоступен в России. Производители стали монополистами и задрали цены, которые стали неподъёмными. У нас же остался только Климовский завод, который делает биатлонные патроны, но, к сожалению, качество этого патрона оставляет желать лучшего. Что с этим делать — неясно. Может быть, здесь стоит вмешаться государству. Биатлонисты страдают, альтернативы нет. Это действительно проблема», — сказал Васильев.

По его мнению, параллельный импорт через третьи страны проблему не решит. «Параллельный импорт не пройдёт. Этот патрон же надо закупить. Лучшие патроны выпускает Германия, а они очень жёстко всё отслеживают. Они же знают, сколько каждая страна закупала. Если со стороны восточных стран будет серьёзная закупка, то они поймут, что это для России. То есть это невозможно. Санкции они жёстко контролируют», — добавил спортсмен.

На связанный с санкциями дефицит спортивной экипировки и инвентаря еще год назад жаловались представители футбола, хоккея, велоспорта, фигурного катания, фехтования и гребли. С российского рынка ушли Adidas, Puma, Nike, Reebok и другие мировые бренды.

В начале 2023 года первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров признал, что большая часть российских спортивных федераций зависит от импорта, а потенциал замещения зарубежного инвентаря невелик. «Мы продолжаем работать с федерациями на предмет импортозамещения тех или иных позиций. К нам поступили подробные данные от 30 федераций по поводу необходимого инвентаря. Можно сказать, что большая часть федераций импортозависимые. Потенциал импортозамещения есть, но он небольшой. Есть информация от федераций, что замещать те или иные позиции просто нерентабельно», — говорил министр (цитата по «РИА Новости»).

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