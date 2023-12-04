закрыть
4 декабря 2023, понедельник, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, что музыкальные предпочтения зависят от морального кодекса человека

13
  • 4.12.2023, 19:38
  • 4,618
Ученые выяснили, что музыкальные предпочтения зависят от морального кодекса человека

Проверьте свой плей-лист.

Недавнее исследование раскрывает удивительную связь между музыкальными предпочтениями и моральными ценностями людей.

Ученые из Лондонского университета Королевы Марии и Фонда ISI в Турине использовали методы машинного обучения для анализа текстов и звуковых характеристик любимых песен более 1400 участников, выявив уникальное взаимодействие музыки и морали.

Доктор Харалампос Сайтис, старший автор исследования, подчеркивает, что «музыкальные предпочтения могут служить окном в моральные ценности человека».

Для анализа участники предоставили информацию о своих любимых артистах через лайки на Facebook и заполнили анкету для выявления своих приоритетов в плане моральных качеств.

Используя различные методы обработки текста и алгоритмы машинного обучения, команда анализировала тексты песен, оценивая моральные ценности, чувства и эмоции. Аудиофункции, предоставленные через API Spotify, также использовались для понимания закодированной информации в музыкальном выборе участников.

Результаты исследования выявили, что сочетание лирических и звуковых характеристик отлично отражает состояние морального компаса людей. В частности, высокий тембр голоса и музыки любили те, кто ценит заботу и справедливость, в то время как эмоциональные тексты песен оценили приверженцы остальных ценностей.

Ведущий автор исследования, Вьоса Преники, отмечает, что понимание связи между музыкой и моралью открывает новые возможности. Это исследование, проведенное с использованием данных приложения LikeYouth Facebook с участием более 64 000 участников, предоставляет уникальный взгляд на влияние музыки на наше восприятие и ценности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко