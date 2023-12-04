Ученые выяснили, что музыкальные предпочтения зависят от морального кодекса человека 13 4.12.2023, 19:38

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Недавнее исследование раскрывает удивительную связь между музыкальными предпочтениями и моральными ценностями людей.

Ученые из Лондонского университета Королевы Марии и Фонда ISI в Турине использовали методы машинного обучения для анализа текстов и звуковых характеристик любимых песен более 1400 участников, выявив уникальное взаимодействие музыки и морали.

Доктор Харалампос Сайтис, старший автор исследования, подчеркивает, что «музыкальные предпочтения могут служить окном в моральные ценности человека».

Для анализа участники предоставили информацию о своих любимых артистах через лайки на Facebook и заполнили анкету для выявления своих приоритетов в плане моральных качеств.

Используя различные методы обработки текста и алгоритмы машинного обучения, команда анализировала тексты песен, оценивая моральные ценности, чувства и эмоции. Аудиофункции, предоставленные через API Spotify, также использовались для понимания закодированной информации в музыкальном выборе участников.

Результаты исследования выявили, что сочетание лирических и звуковых характеристик отлично отражает состояние морального компаса людей. В частности, высокий тембр голоса и музыки любили те, кто ценит заботу и справедливость, в то время как эмоциональные тексты песен оценили приверженцы остальных ценностей.

Ведущий автор исследования, Вьоса Преники, отмечает, что понимание связи между музыкой и моралью открывает новые возможности. Это исследование, проведенное с использованием данных приложения LikeYouth Facebook с участием более 64 000 участников, предоставляет уникальный взгляд на влияние музыки на наше восприятие и ценности.

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