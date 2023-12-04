Бывший режиссер «Ералаша» Белостоцкий оправился на войну в Украину 12 4.12.2023, 19:46

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Илья Белостоцкий

В 2022-м году он был приговорен к шести с половиной годам колонии.

Бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, приговоренный к шести с половиной годам колонии по делу о развратных действиях в отношении подростка, уехал воевать в Украину, рассказала его сестра изданию MSK1.RU.

5 ноября Белостоцкий сообщил в соцсетях, что подписал контракт с Минобороны РФ. «Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться <…> Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно, я пригожусь хотя бы в окопе», — написал тогда он.

Илья Белостоцкий — сценарист, продюсер, режиссер-постановщик киножурнала «Ералаш» и телесериала «След», член Гильдии кинорежиссеров России с 2004 года. Последний фильм в качестве режиссера, «Бегство рогатых викингов» по повести Владислава Крапивина, он снял в 2018 году.

В ноябре 2020 года Белостоцкого арестовали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над ребенком до 14 лет. По версии следствия, в ноябре 2018 года режиссер в своей московской квартире совершил действия сексуального характера в отношении знакомого мальчика, который «не мог сопротивляться или понять происходящее».

В июле 2022-го бывшего режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Заседание проходило в закрытом режиме, признал ли режиссер вину, неизвестно. Вскоре обвинение в отношении Белостоцкого переквалифицировали и вменили ему другую статью — о развратных действиях в отношении подростка, которому уже исполнилось 12 лет, но не исполнилось 14 лет. В итоге Мосгорсуд смягчил наказание и назначил Белостоцкому шесть с половиной лет колонии.

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