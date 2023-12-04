закрыть
4 декабря 2023, понедельник, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бывший режиссер «Ералаша» Белостоцкий оправился на войну в Украину

12
  • 4.12.2023, 19:46
  • 8,846
Бывший режиссер «Ералаша» Белостоцкий оправился на войну в Украину
Илья Белостоцкий

В 2022-м году он был приговорен к шести с половиной годам колонии.

Бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, приговоренный к шести с половиной годам колонии по делу о развратных действиях в отношении подростка, уехал воевать в Украину, рассказала его сестра изданию MSK1.RU.

5 ноября Белостоцкий сообщил в соцсетях, что подписал контракт с Минобороны РФ. «Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться <…> Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно, я пригожусь хотя бы в окопе», — написал тогда он.

Илья Белостоцкий — сценарист, продюсер, режиссер-постановщик киножурнала «Ералаш» и телесериала «След», член Гильдии кинорежиссеров России с 2004 года. Последний фильм в качестве режиссера, «Бегство рогатых викингов» по повести Владислава Крапивина, он снял в 2018 году.

В ноябре 2020 года Белостоцкого арестовали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над ребенком до 14 лет. По версии следствия, в ноябре 2018 года режиссер в своей московской квартире совершил действия сексуального характера в отношении знакомого мальчика, который «не мог сопротивляться или понять происходящее».

В июле 2022-го бывшего режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Заседание проходило в закрытом режиме, признал ли режиссер вину, неизвестно. Вскоре обвинение в отношении Белостоцкого переквалифицировали и вменили ему другую статью — о развратных действиях в отношении подростка, которому уже исполнилось 12 лет, но не исполнилось 14 лет. В итоге Мосгорсуд смягчил наказание и назначил Белостоцкому шесть с половиной лет колонии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко