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В Беларуси появился новый вид дорожных датчиков

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  • 4.12.2023, 20:10
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В Беларуси появился новый вид дорожных датчиков

Что они фиксируют?

В Гомельской области установили новые датчики на дорогах. Они должны замечать диких животных и предупреждать о них водителей. Об этом рассказал начальник управления автомобильных дорог Минтранса Григорий Глазко.

Представитель ведомства отметил, что на объектах строительства и реконструкции в 100% случаев в проект закладывается устройство барьера, так называемой сетки. Однако, как показывает практика, этого не совсем достаточно. В прошлом году утверждён комплекс мер, который позволит минимизировать выход животных на проезжую часть и количество ДТП с участием диких копытных.

— В рамках комплекса мер стояла задача разработать по итогам этого года и ввести в действие определённый механизм. В Гомельской области на автомобильной дороге М10 мы впервые месяц назад запустили такой механизм для пересечения в одном уровне. То есть справа и слева на дороге есть камеры и датчики движения, уже специально запрограммированные. Если животное выходит на дорогу, то за 250 м с каждой стороны на табло загорается информация об этом. Особенно это важно в ночное время. Этот экспериментальный участок мы запустили на участке примерно в 500 м, — рассказал Григорий Глазко.

Система расположена в местах большой концентрации животных и частых случаев ДТП.

— Ставилась задача загнать животное в определённый коридор. Мы подсмотрели этот пример у наших коллег из Российской Федерации, сделали апгрейд и сейчас будем смотреть на его эффект, — пояснил представитель ведомства.

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