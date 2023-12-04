В Могилеве будут судить парня, которого уже отправили в колонию за комментарии о Лукашенко 7 4.12.2023, 20:25

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Александр Куликов

Он вернулся из Польши, поверив следователю.

Несколько месяцев назад могилевчанин вернулся из Польши и получил три года колонии за комментарии об Александре Лукашенко, хотя следователь обещал, что лишения свободы не будет. Теперь его будут судить сразу по трем статьям, связанным с «экстремизмом», сообщили могилевские правозащитники.

Могилевский областной суд 6 декабря начинает закрытый судебный процесс в отношении Александра Куликова. Ранее парень вернулся из Польши и уже был осужден за комментарии о Лукашенко.

Теперь могилевчанина будут судить по следующим статьям Уголовного кодекса:

ст.361−5 — Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности;

ч.3 ст.361−1 — Создание экстремистского формирования либо участие в нем;

ч.1 ст.361−3 — Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действий, вербовка либо подготовка лиц к такому участию.

Что именно вменяют в вину могилевчанину — неизвестно. Судьей выступит Денис Кичигин, ранее неоднократно выносивший политически мотивированные приговоры, отметили правозащитники.

Напомним, Куликов в мае 2023 года, уже после возбуждения уголовного дела, выехал в Польшу, где пробыл около месяца. Затем, если верить словам источников, ему позвонила престарелая мать, которая сообщила, что ей звонил следователь и угрожал розыском сына. В то же время было обещано, что если Куликов вернется, то ему будет избрана мера наказания, не связанная с лишением свободы.

В итоге парня признали виновным по двум статьям УК: 368 (оскорбление Александра Лукашенко) и 367 (клевета в отношении Александра Лукашенко). Суд приговорил его к трем годам колонии.

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