Путину на ВДНХ показали макет бункера 2 4.12.2023, 20:31

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Из бункера в советские годы наблюдали за испытаниями атомной бомбы.

Президент России Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» осмотрел выставочный павильон «Атом», который посвящен истории российской ядерной физики и атомного оружия, сообщает пресс-служба Кремля.

Путину показали макет бункера, из которого в советские годы наблюдали за испытаниями первой советской атомной бомбы, передает «РИА Новости».

Главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин, который сопровождал президента, нажал на кнопку, после чего на экране был проигран взрыв. Путин пронаблюдал за ним через специальное окно в инсталляции.

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