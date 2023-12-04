Белорус вместо просроченного паспорта вскоре получит проездной документ в Германии 4.12.2023, 20:38

Как ему это удалось.

Наш соотечественник Вячеслав живет в Баварии (Германия) уже семь лет. В этом году должен был получить вид на жительство, но закончился срок действия его белорусского паспорта, а без него ВНЖ на руки не выдают. Обращаться за новым в консульство из-за своей активной позиции Вячеслав побоялся и еще в августе написал в МВД Баварии заявление с просьбой выдать ему проездной документ иностранца. Поначалу Вячеславу отказали, но в пятницу, 1 декабря, неожиданно изменили решение.

Как рассказал «Зеркалу» Вячеслав, он живет в Германии с 2015 года. Сначала пробовал получить статус беженца, но процедура постоянно затягивалась. В 2023-м власти федеральной земли Бавария приняли положительное решение о выдаче ему вида на жительство, но получить на руки его белорус не смог — срок действия его белорусского паспорта закончился. Это случилось еще до подписания Александром Лукашенко указа, ограничивающего права находящихся за границей белорусов. Мужчина говорит, что из-за своей политической позиции обращаться за новым документом в белорусское консульство побоялся.

В августе Вячеслав написал заявление в Министерство внутренних дел Баварии с просьбой выдать ему проездной документ иностранца (Reiseausweis für Ausländer), но тогда ему отказали. А 1 декабря 2023 года позвонили из отдела по миграции и попросили прийти в офис организации.

— Когда я пришел, то, к моему удивлению, мне дали заявление на получение паспорта иностранца (так мужчина называет проездной документ. — Прим. ред.), в нем уже были заполнены все графы, в которые сотрудники МВД сами вписали мои данные, мне оставалось только поставить подпись под заявлением, — рассказал Вячеслав.

По его словам, документ ему обещают отдать на руки через две недели.

— Это отличный подарок на Рождество, — замечает Вячеслав.

Мужчина говорит, баварские чиновники объяснили ему, что решение изменили потому, что недавно получили подробные инструкции по работе с заявлениями на получение немецких документов для белорусов.

Вероятно, Вячеслав стал первым белорусом, который получит в Германии проездной документ.

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