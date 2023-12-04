Почему в некоторых автолавках есть проблемы с ассортиментом 2 4.12.2023, 21:07

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В Белкоопсоюзе ответили.

Белкоопсоюз критикую сегодня все — начиная от местных жителей, заканчивая Романом Головченко и Александром Лукашенко. Проблемы — с ассортиментом в сети магазинов и автолавках. Первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский в эфире гостелеканала СТВ попытался рассказать, что на самом деле все не так и уж плохо.

Комментируя скудный ассортимент в некоторых автолавках и магазинах, представитель Белкоопсоюза, что контроль за этим усилен.

«Эти случаи, на мой взгляд, больше недоработка либо человеческий фактор. Потому что, к сожалению, есть такие моменты, что где-то недозаказал товар тот же продавец либо работники торговой службы. Где-то заказал слишком мало, не рассчитал спрос. Сегодня проведена определенная работа в данном направлении, усилен контроль по данным мероприятиям», — сказал он.

По его словам, в течение ближайших двух недель представители Белкоопсоюза посетят каждый торговый объект сети.

Скрундевский также отметил, что ассортимент магазинов и автолавок — 400 наименований товаров.

«Если говорить по тому ассортиментному перечню, который сегодня необходим, оно все представлено как и в магазинах, так и в автолавках. Сегодня во всех автолавках — до 400 наименований товаров. Хотя, исходя из анализа продаж в целом по системе, мы видим, что порядка 50% продаж в целом по Белкоопсоюзу составляет где-то 120 наименований», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали, что в Россонском районе Витебской области складывается сложная ситуация в магазинах и автолавках потребкооперации. На прилавках не хватает элементарных товаров. Местные власти признали, что «главная проблема — товарная насыщенность».

В сельской местности торговлю преимущественно осуществляют магазины Белкоопсоюза. Сейчас в системе потребкооперации 3,5 тысячи сельских магазинов, а также 549 автолавок.

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