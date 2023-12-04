Германия почти перестала покупать товары из России 7 4.12.2023, 21:09

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Зафиксировано падение импорта почти на 90%.

Объем российского импорта в Германию упал на 88,5% в октябре, по сравнению с октябрем прошлого года до 200 млн евро. Об этом пишет DW со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

Объем немецкого экспорта в Россию сократился на 40,5% в годовом выражении до 600 млн евро.

По сравнению с сентябрем 2023 года показатель немецкого импорта из РФ вырос на 6,6%, показатель экспорта в Россию сократился на 5%.

Общий показатель немецкого экспорта сократился в годовом выражении на 8,1% до 126,4 млрд евро. Показатель импорта упал на 16,3% – до 108,6 млрд евро.

Более половины объемов немецкой внешней торговли приходится на страны Евросоюза. В октябре Германия экспортировала 26 партнерам по ЕС товары на 67,9 млрд евро и импортировала из этих стран на 56,9 млрд евро.

Что касается экспорта в третьи страны, то крупнейшим импортером немецкой продукции являются США, купившие немецкие товары на 13,5 млрд евро. Экспорт в Китай составил 7,9 млрд евро, в Великобританию – 6,6 млрд евро.

Ключевой страной для немецкого импорта был Китай, откуда поступили товары на 12,7 млрд евро. Объемы импорта из США составили 7,9 млрд евро, из Британии – 2,7 млрд евро.

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