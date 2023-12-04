Недешевое платье белорусского бренда испортилось после первой стирки 7 4.12.2023, 21:16

5,984

Видео.

Дизайнер свадебных украшений попала в неприятную историю. Для свадьбы друзей она приобрела блестящее платье белорусского бренда. После первой же стирки стало понятно: надеть обновку снова вряд ли когда получится, пишет «Наша Нiва».

Девушка утверждает: она только положила платье в тазик с водой, чтобы мягко очистить небольшое загрязнение после праздника. Но получилось так, что большинство маленьких блесток вымылось из ткани и выглядеть платье стало не очень презентабельно. Дизайнер отметила, что сейчас в блестках вся квартира и даже кот.

Видео набрало более 715 тысяч просмотров. Некоторые комментаторы отметили, что тоже были в аналогичной ситуации: кто-то был вынужден выбросить одежду после первой стирки, кто-то даже не рискнул стирать, потому что понимал, чем все закончится. Одна из женщин отметила, что хорошо знает такую ткань: «Она сейчас везде плохого качества. Это напыление будет осыпаться при любом уходе. Там, наверное, и стул под вами был весь в блестках».

Еще одна девушка поделилась лайфхаком: «Купите спрей для елочных игрушек с блестками — и вернется блеск. Я так на Новый год рубашку блестками заливала».

Многие утверждали, что проблемы нет: ведь платья, которые куплены на праздники, одноразовые и несколько раз их надевать нельзя.

Конечно, нашлись и комментаторы, которые обвинили девушку во лжи: «Видно, что платье стирали в машинке, а не руками в тазике». В качестве доказательства дизайнер сняла еще видео, в котором продемонстрировала что блестки остались не только в тазике, но и в ванной, куда она вылила воду.

Дизайнер отметила, что бренд Cream, где она покупала платье, никак не отреагировал на ее возмущение.

Одна из читательниц «Нашай Нівы» решила написать в аккаунт бренда в инстаграме, чтобы узнать об этом платье (модель называется Shine и стоит 180 рублей). Кажется, там вопросу не удивились и даже не стали уточнять, о каком конкретно видео идет речь.

Представительница бренда утверждает, что за год продажи данной модели ни разу не было ситуации, чтобы после правильного ухода платье деформировалось даже минимально: «Даже из личного опыта могу сказать, что платья, топы, юбки в блестках не только нашего бренда, но и многих других при правильном уходе надолго остаются в гардеробе и с удовольствием носятся много раз».

Чтобы платье долго прослужило, посоветовали или непродолжительно деликатно стирать его в холодной мыльной воде, или отдавать в химчистку.

На комментарий о том, что на видео платье после стирки выглядит скучно, представительница Cream предложила приобрести платье и проверить все на личном опыте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».