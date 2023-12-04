Искусственный интеллект научился отличать качественное вино от подделки 5 4.12.2023, 21:37

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Также ИИ может распознавать вина по определенному региону выращивания винограда.

Исследователи научили алгоритм искусственного интеллекта идентифицировать происхождение вина на основе химических анализов, а также различать вина по тонким особенностям в концентрациях десятков соединений, сообщает The Guardian.

Таким образом, искусственный интеллект может распознавать вина не только по определенному региону выращивания винограда, но и по имению, где они производились. Многие факторы, от винограда и почвы до микроклимата и процесса виноделия, влияют на концентрацию соединений, содержащихся в винах в каждом шато.

«Вокруг много мошенничества с вином: люди делают какое-то дерьмо в своих гаражах, печатают этикетки и продают их за тысячи долларов. Мы впервые демонстрируем, что наши химические методы обладают значительной чувствительностью, чтобы определить разницу», — сказал профессор Александр Пуже из Женевского университета в Швейцарии.

Чтобы научить программу с искусственным интеллектом, ученые обратились к газовой хроматографии. Ее использовали для анализа 80 вин из семи разных поместий во французском регионе Бордо. Эта методика обычно используется в лабораториях для разделения и идентификации соединений, образующих смесь.

Вместо того чтобы пытаться найти отдельные соединения, отличающие одно вино от другого, алгоритм опирается на все химические вещества, обнаруженные в вине, чтобы выработать наиболее надежную подпись для каждого. Программа отображает результаты на двумерной сетке, где вина со схожими признаками группируются вместе.

«Первое, что мы увидели, — это кластеры, которые соответствуют определенным шато. Это сразу дало нам намек на то, что для каждого имения есть специфическая химическая подпись», — сказал Пуже.

Исследование показало интересное положение кластеров — они изображали расположение соответствующих поместий. «Когда мы делаем эти проекции из хроматограмм, то восстанавливаем карту Бордо», — добавил ученый.

Исследование предполагает, что искусственный интеллект сможет помочь расследовать мошенничество, подтверждая, соответствует ли вино этикетке.

В Европе фальшивая выпивка ежегодно снижает продажи на €3 млрд. Недавние случаи подчеркнули размер преступных сетей, активных в данной сфере. В этом году члены банды были осуждены за то, что они доставляли танкерами испанское столовое вино во Францию, а потом выдавали его за дорогое французское.

Несмотря на то что обнаружение мошенничества является наиболее очевидным применением программы, Пуже заявил, что этот подход можно использовать для мониторинга качества на протяжении всего процесса виноделия и обеспечения его правильного смешивания. «Смешивание вин является ключевым шагом в создании великолепного бордо и шампанского. Пока этим занимаются несколько виноделов, которым платят сумасшедшие деньги за их мастерство. Имея такие инструменты, было бы гораздо дешевле делать качественные смеси, которые принесут пользу всем», — подытожил Пуже.

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