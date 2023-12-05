Дроны разгромили нефтебазу в оккупированном Луганске
- 5.12.2023, 8:17
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Летательные аппараты, похожие на «Шахеды», вызвали панику у россиян.
Поздно вечером 4 декабря оккупированный Луганск был атакован беспилотными летательными аппаратами, по действию очень напоминающими известные иранские «Шахеды».
Удар пришелся по промышленному объекту, подконтрольному российским захватчикам, - нефтяной базе, которую те используют в первую очередь в военных целях, передает «Украинская правда» со ссылкой на соцсети.
Вначале о взрывах в Луганске сообщали местные жители в социальных сетях.
Кроме того, в Интернете были выложены видеоролики, на которых слышно жужжание, характерное для «Шахедов», а после чего слышен звук взрыва, после которого возникло сильное возгорание.
Кроме того, в одном из луганских чатов была опубликована аудиозапись, на которой слышно «мопедное» жужжание, а также автоматные очереди.
Пишут, что целью атаки БПЛА была нефтебаза, находящаяся в Луганске.
Утром появились сообщения, что пожар на нефтебазе якобы потушили. Информации о пострадавших не поступало.