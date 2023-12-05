NYT: ХАМАС атаковал военную базу Израиля, где могло находится ядерное оружие 5.12.2023, 8:33

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Проведен визуальный анализ последствий удара.

Ракета, выпущенная боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября, могла поразить военную базу, где, предположительно, базируются ракеты, способные нести ядерное оружие. Речь идет про базу Сдот Миха, которая расположена в центральной части Израиля.

Об этом сообщило издание New York Times.

Журналисты заявили, что провели визуальный анализ последствий атаки.

Они отметили, что в результате начался пожар, который распространился на склады ракет и другое «чувствительное вооружение».

«Хотя сами ракеты не были поражены, удар ракеты по базе Сдот-Миха в центральном Израиле вызвал пожар, который приблизился к хранилищам ракет и другому чувствительному вооружению», – говорится в материале.

Как пишут журналисты, Израиль никогда не признавал существования своего ядерного арсенала, хотя источники, официальные лица США и аналитики спутниковых изображений согласны с тем, что страна обладает, по крайней мере, небольшим количеством ядерного оружия.

«Удар по Сдот- Миха, о котором ранее не сообщали, является первым известным случаем нападения палестинских боевиков на объект, предположительно содержащий израильское ядерное оружие. Неясно, знали ли они особенности того, на что нацелились, помимо того, что база просто была военным объектом», – пишет СМИ.

Ни в ХАМАС, ни в Армии обороны Израиля не ответили на запросы о комментариях.

В то же время, как утверждается, Израиль, похоже, осознал угрозу ракетных обстрелов Сдот Миха и отреагировал на нее. Недавние спутниковые снимки показывают, что вокруг военных позиций вблизи места падения ракеты были построены новые земляные насыпи и заграждения, предположительно для защиты от осколков взрывной волны в случае будущих атак.

По оценке директора проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганса Кристенсена, в том районе, скорее всего, хранится от 25 до 50 ядерных пусковых установок «Иерихон».

«Эти боеголовки, скорее всего, хранятся в отдельном месте подальше от базы, поэтому они не находились под угрозой во время атаки», – сказал Кристенсен.

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