Впервые опубликованы кадры, сделанные сразу после подрыва поезда в тоннеле на БАМ
- 5.12.2023, 9:39
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Пожар был такой, что плавилось даже железо.
В распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказались кадры, сделанные сразу после подрыва вагонов поезда в Северомуйском тоннеле.
ЧП со взрывом изначально пытались выставить, как «случайность» и «неполадки с инфраструктурой», в частности с электросетями. Однако, позднее было признано, что это был теракт.
По данным источника, СВУ было заложено минимум под одну из цистерн с топливом, что привело к остановке движения на БАМе. Со слов очевидцев пожар был такой, что плавилось железо.
Движение составов было направлено по обходному маршруту через мост, который также был взорван.
Предварительно, сразу несколькими взрывными устройствами.