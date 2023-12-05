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The Times: Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet

  • 5.12.2023, 9:41
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The Times: Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet
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В чем их особенность?

Великобритания поставила Украине новейшие многоцелевые управляемые ракеты Martlet, которые предназначены для уничтожения беспилотников. Об этом сообщила британская газета The Times. Официальных подтверждений передачи Украине ракет Martlet пока нет.

Издание отмечает, что ракеты Martlet эффективны в борьбе с целыми группами ударных дронов, в том числе иранских Shahed, которые страна-агрессор РФ использует в войне против Украины.

Martlet — легкая многоцелевая управляемая ракета, созданная компанией Thales Air Defense. Она находится на вооружении в Великобритании с 2021 года. Дальность действия — до 8 километров.

Особенностью LMM Martlet является использование двухканальной системы наведения - лазерной лучевой и инфракрасной на конечном участке наведения. Кумулятивно-обломочная боевая часть имеет массу 3 кг, при стрельбе по воздушной цели подрывается неконтактным лазерным взрывателем.

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