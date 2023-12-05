Умерла младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро 1 5.12.2023, 9:53

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Хуанита Кастро

Она занималась сбором секретной информации для США, чтобы свергнуть кубинское правительство.

Младшая сестра бывших лидеров Кубы Фиделя и Рауля Кастро Хуанита умерла в возрасте 90 лет в Майами. Хуанита Кастро с середины 60-х годов жила в США, где боролась за свержение своих братьев и смену кубинского режима, передает Би-би-си.

«Сегодня скончалась Хуанита Кастро, исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы, которую она так любила», — написала в Instagram Мария Антоньета Коллинз, соавтор автобиографии Кастро.

Хуанита Кастро покинула Кубу в 1964 году, через год после смерти матери, из-за разногласий с братьями после Кубинской революции 1959 года. Она поселилась в Майами, где до 2007 года руководила работой аптеки.

Хуанита Кастро активно помогала противникам кубинского режима и даже сотрудничала с ЦРУ.

Как она сама рассказала в своих мемуарах, она разочаровалась в братьях из-за того, что те, по ее словам, предали демократические принципы, а также из-за убийств их политических противников.

После революции она помогала и прятала кубинских диссидентов до 1964 года, после чего в конце концов сама покинула остров.

В своих мемуарах под заголовком: «Фидель и Рауль, мои братья, секретная история», Кастро утверждает, что она была завербована ЦРУ в Гаване через два года после революции 1959 года, приведшей к власти Фиделя.

Под кодовым именем Донна она три года занималась сбором секретной информации для США в попытках свергнуть кубинское правительство.

Хуанита Кастро писала в мемуарах, что ей было непросто найти свое место в эмигрантском сообществе в США и совмещать две роли — сестры Фиделя и Рауля и противницы режима в изгнании.

«Вне всякого сомнения мне было сложнее, чем многим другим уехавшим. Мало кто понимает парадокс моей жизни, — писала она.

«Для тех, кто на Кубе, я дезертир, потому что я уехала и осудила действующий режим. А для многих в Майами я — «персона нон грата», потому что я сестра Фиделя и Рауля».

Ее старший брат Фидель умер в возрасте 90 лет в 2016 году в Гаване. На похороны Хуанита не поехала.

Раулю Кастро сейчас 92 года, он продолжает жить на Кубе.

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