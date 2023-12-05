Наталья Радина: Неслучайно появились те, кто продвигает снятие санкций с Лукашенко 5.12.2023, 12:34

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Наталья Радина

Западу стоит усиливать давление на режим.

Директор Департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил о рекордной сети и активности белорусских спецслужб в стране. В литовском Сейме предлагают ограничить получение временного вида на жительство новоприбывшим из Беларуси.

Как сообщил глава спецслужб Литвы LRT, в настоящее время в стране находится около 60 тысяч белорусов. Данные Управления государственной охраны свидетельствуют, что 8 из 10 из них — экономические мигранты. Остальных квалифицируют как противников режима. Однако Яунишкис акцентирует внимание на угрожающей тенденции и отмечает, что в Литве зафиксировали самую высокую активность белорусских силовиков и разведчиков.

«При такой тенденции, когда за год въезжает по 17 тысяч (скажем, с теми же рабочими визами или временными ВНЖ), подсчитайте — в 2025 году их будет около 100 тысяч (белорусов в Литве. — прим). Это значительная сила. Вероятно, наступит то время, появится та «красная линия», когда мы уже не сможем их контролировать, потому что проверка требует времени, ресурсов и усилий», — заявил глава ДГБ.

Яунишкис отмечает, что невозможно «к каждому белорусу приставить представителя разведки или полицейского». Чтобы решить проблему, ДГБ предлагает ужесточить требования для белорусов, находящихся в Литве. Ведь спецслужба обнаружила увеличение белорусской диаспоры и потенциал для угроз. Теперь это предупреждение должны оценить литовские ведомства и политики.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в беседе с украинской редакцией RFI (Radio France internationale) отметила, что Литва оказалась в сложном положении, ведь в эту небольшую страну со сравнительно маленьким населением начало прибывать значительное количество белорусов.

«Понятно, что возникают новые угрозы. Понятно, что среди тех белорусов, которые приезжают в страну, кроме людей, которые испытывают реальное политическое давление внутри Беларуси, есть и агенты белорусских спецслужб. В этой ситуации, по моему мнению, литовский Департамент государственной безопасности должен просто профессионально выполнять свои обязанности и проверять людей, прибывающих на территорию страны. Лишать белорусов возможности получить политическое убежище или вид на жительство в Литве, считаю неправильным», — отмечает Наталья Радина.

По ее словам, сейчас существует огромная угроза безопасности людей на территории Беларуси. Политические преследования не прекращаются, а только усилились с начала войны в Украине. В белорусских тюрьмах, по данным журналистки, находится около 8-10 тысяч человек, которые не согласны с действующим режимом. Чуть ли не ежедневно происходят аресты по политическим мотивам.

Спецслужбы Лукашенко, добавляет главный редактор Charter97.org, сегодня активно работают среди белорусской эмиграции, агентура следит за жизнью белорусской политэмиграции за рубежом и, наверное, присутствует на многих мероприятиях, а отдельные агенты — внедрены в различные организации. Неслучайно некоторые из представителей белорусской оппозиции продвигают идеи снятия санкций и проведения переговоров между Западом и режимом Лукашенко.

Журналистка настаивает, что Литве надо ужесточать санкции именно в отношении режима Лукашенко. Кроме того, по ее мнению, нужен регулятор, который бы отслеживал выполнение таких ограничений. Наталья Радина считает экономическое давление на Лукашенко недостаточным. По ее мнению, введенные ЕС и США ограничения работают неэффективно, их массово обходят.

«Новые санкции в отношении Беларуси практически не вводятся. Нет синхронизации санкций в отношении Беларуси и России, что позволяет режиму Путина обходить через территорию нашей страны много ограничений. Нет вторичных санкций для государств, которые помогают и режиму Лукашенко, и режиму Путина избегать запретов. Есть множество случаев обхода санкций: на территорию ЕС контрабандой поступают и белорусские нефтепродукты, и калийные удобрения, и изделия из древесины, и строительные материалы», — рассказала Радина.

В прошлом месяце Лукашенко заявлял белорусским медиа, что отношения Беларуси с соседними Литвой и Польшей восстановятся в будущем. Вероятно, он подразумевает возобновление торгово-экономического сотрудничества и снятие санкций.

«Думаю, Лукашенко рассчитывает, что в конце концов Европа устанет, заявит, что якобы санкции не работают (хотя они в полную силу и не были введены в отношении его режима) и снова начнет торговать с диктатурой. Лукашенко 30 лет играл в эту игру, болтаясь между Россией и Европой. Надеюсь, этого не произойдет. Во время войны России против Украины всем вполне понятно, чей союзник сегодняшняя Беларусь.

Пока там правит абсолютно пророссийский (в этом нет никаких сомнений) режим Лукашенко, всегда будет угроза не только для Украины, но и для всех стран Запада. Лукашенко, который заявляет о якобы налаживании отношений с Польшей и Литвой, постоянно угрожает им, в частности — применением ядерного оружия», — заключает Наталья Радина.

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