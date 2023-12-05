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Мобилизованного в армию РФ Кискорова командиры привязывали к дереву и пытали

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  • 5.12.2023, 12:35
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Мобилизованного в армию РФ Кискорова командиры привязывали к дереву и пытали

За отказ принимать участие в боевых действиях.

Российского мобилизованного, сообщившего, что его брата привязали к дереву за отказ воевать, заставили написать, что это сделали не ВС РФ, а украинские военные, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Известно, что Геннадий и Семен Кискоровы, были мобилизованы на фронт еще в прошлом году из Новокузнецка.

Они служат в Первом мотострелковом батальоне в/ч №21005 ВС РФ. Стоит отметить, что оба брата требовали перевода на альтернативную гражданскую службу, мотивировав свое желание религиозными убеждениями.

Тем не менее, их командир ответил отказом. Во время командировки под оккупированным Донецком Геннадий вновь отказался принимать участие в боевых действиях, написав соответствующий рапорт.

За это его привязали к дереву на всю ночь, требуя поменять решение и идти на фронт. Его брат Семен написал жалобу, однако позже командование ВС РФ заставило его сменить показания и сказать, что Геннадия пытали бойцы ВСУ.

Однако оккупационные командиры не учли одного: факт привязывания Кискоровых попал на видео, где четко видно, что пытки совершают именно российские военные, а не украинские.

По информации представителей правозащитной организации «Движения сознательных отказчиков», сослуживцы по приказу капитана Рубанова требовали от братьев написать, что претензий к ВС РФ у них вообще нет, а выложенные в Интернет видео и жалобы - это, дескать, «влияние украинцев и иноагентов».

«Рубанов потребовал у Кискорова удалить все сообщения на телефоне, включая видео... Он оказывает давление на Семена Кискорова... Семен позвонил жене и попросил отозвать свои заявления о преступлении», - говорят юристы.

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