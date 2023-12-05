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Дважды стрельнуло в скрепные тылы

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 5.12.2023, 12:45
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Дважды стрельнуло в скрепные тылы

Россия приближается к Новом году с туманными перспективами.

Российское начальство дважды стрельнуло в скрепные тылы, предъявив спрос на молодых людей.

Сначала депутат Госдумы, член КПРФ Соболев следом за депутатом Госдумы от «Единой России» Гурулевым предложил увеличить срок военной службы с одного до двух лет.

Это очередной «привет» всем, кто призывал на выборах в Госдуму голосовать за КПРФ, как «альтернативу» «Единой России». И всем, кто голосовал за КПРФ. Получите от коммунистов благодарность и распишитесь. В следующий раз будьте умнее.

Затем уже Минобороны выступило с предложением изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», в том числе «с учетом опыта военной операции».

Можно догадаться, в какую сторону пойдут изменения.

В общем, выходные завершились двумя ударами по тылам. Россия двинулась в новую неделю, приближается к Новом году с отличными перспективами.

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