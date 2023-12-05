Дважды стрельнуло в скрепные тылы
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 5.12.2023, 12:45
- 1,102
Россия приближается к Новом году с туманными перспективами.
Российское начальство дважды стрельнуло в скрепные тылы, предъявив спрос на молодых людей.
Сначала депутат Госдумы, член КПРФ Соболев следом за депутатом Госдумы от «Единой России» Гурулевым предложил увеличить срок военной службы с одного до двух лет.
Это очередной «привет» всем, кто призывал на выборах в Госдуму голосовать за КПРФ, как «альтернативу» «Единой России». И всем, кто голосовал за КПРФ. Получите от коммунистов благодарность и распишитесь. В следующий раз будьте умнее.
Затем уже Минобороны выступило с предложением изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», в том числе «с учетом опыта военной операции».
Можно догадаться, в какую сторону пойдут изменения.
В общем, выходные завершились двумя ударами по тылам. Россия двинулась в новую неделю, приближается к Новом году с отличными перспективами.
Телеграм-канал «СерпомПо»