Что удивит белорусов в польской школьной программе 1 5.12.2023, 12:53

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Например, ходящие диктанты.

Польская школьная программа представляется медленнее, чем в большинстве постсоветских стран. Но в ней есть вещи, которые после переезда могут показаться необычными.

MOST cобрал несколько примеров того, что удивило белoрусских родителей в программе младшей школы в Польше.

Римские цифры

Римские цифры — один из важных разделов школьной программы в Польше. Они используются при написании даты (этот материал, например, вышел 5.XII.2023), нумерации кварталов и веков, но и четырёх-, пятизначные цифры школьники (четвероклассники, например) тоже тренируются переводить в формат римских цифр. Тема изучается в курсе как математики, так и истории. Возможно, так детей готовят к пониманию систем счисления.

Даги

Декаграмм — необычная для постсоветских стран единица массы, равная 10 граммам. В польских школах он постоянно используется в задачах и иных заданиях. Например, пачка масла в рядовой школьной задачке может весить 20 dag, а головка сыра — 40 dag.

Умножение сеточкой

Таблицу умножения в польских школах запоминают. Но если ребёнок забыл, скажем, сколько будет 3Х4, то знает, где найти подсказку. На черновике его учат рисовать сеточку: три прямые, которые пересекают четыре прямые. Число пересечений и будет правильным ответом.

Ходящие диктанты

Dyktando chodzone, или ходящий диктант — распространённый способ проверки знаний, больше похожий на старое доброе контрольное списывание. Вот только текст на доске написан мелко, так что с места его не прочесть. Школьник должен подойти к доске (тетрадь и ручка при этом остаются на парте), запомнить часть предложения, вернуться и записать её в тетрадь. Снова подойти к доске, найти фрагмент текста, где остановился в прошлый раз, и запомнить следующую часть. Так тренируется память и запоминается орфография.

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