В Витебской области с начала года насчитали более тысячи пустых домов 5.12.2023, 13:02

Они попали в Единый реестр.

С начала года в Витебской области в Единый реестр пустующих домов внесли 1098 объектов, рассказывают «Витебские вести». Реестр начали формировать с 1 января 2023 года. Он бесплатно доступен для всех желающих. Потенциальный покупатель может рассмотреть конкретные дома, увидеть их месторасположение, состояние и возраст.

Как идет процесс работы с пустующими домами, обсуждали на днях на «отдельном заседании» с участием местных чиновников и представителей Комитета госконтроля. Оказалось, есть проблемы. Чиновники на местах, мол, медлят с признании жилых домов пустующими. А еще недостаточно активно решают проблему сокращения такого жилья — за 9 месяцев этого года снесли только 131 дом из 220 намеченных и продали 32 из 84.

При этом четыре района области успели уже полностью освоить деньги, которые выделяли под снос пустующих домов. Попросили еще. Деньги для них нашли, отмечает издание. На недавней сессии областного «совета «депутатов» было принято решение о направлении им еще 200 тысяч рублей.

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