«Мы с мужем сейчас уезжаем на Окрестина» 5.12.2023, 16:29

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Бывших политзаключенных арестовали в Минске на пять суток.

Информация об аресте Анастасии Малашук и Алексее Кедыше появилась на Instagram-странице бренда piuceramics, сообщают правозащитники.

«Мы с мужем сейчас уезжаем на 5 суток ареста на Окрестина (такое решение инспекции). В связи с этим вынужденная отмена занятий и посещений мастерской. Вернемся к работе в понедельник 11 декабря».

Напомним, что в 2022-ом году керамистку и основательницу бренда piuceramics Анастасию Малашук и ее мужа Алексея Кедыша обвинили по ст. 342 УК («участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок») и приговорили к 3 годам «домашней химии».

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