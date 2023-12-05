Только что заключили контракты: на Купянском направлении ВСУ ликвидировали новоприбывших россиян 5.12.2023, 16:34

Около двух десятков.

На Купянское направление из-за больших потерь оккупанты перебросили новоиспеченных солдат из бывших заключенных. Силы обороны Украины сразу их обезвредили. Об этом в эфире «Суспільне. Сопротивление» рассказала пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Надежда Замрига.

По ее словам, на Купянском направлении ее бригада 4 декабря обезвредила около двух десятков оккупантов.

«Враг теряет очень много личного состава. РФ подтягивает резервы человеческие. Об этом свидетельствует то, что уже мобилизованные, которые до 20 октября 2023 года были в местах лишения свободы, подписали контракт с Вооруженными Силами РФ, и уже в начале ноября попадают на передовую и погибают здесь», — сказала Замрига.

Пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ говорит, что на этом участке фронта ВС РФ все свои силы бросают, чтобы двигаться за реку Оскол, в сторону Купянска. Оккупанты ищут слабые места в обороне ВСУ и пытаются идти вперед.

«РФ использует технику, чтобы подвезти личный состав ближе, эту технику видят наши «глаза», наводят артиллерию, танки. Россияне начали применять танки в последнее время. Два месяца назад было очень мало. БМП они используют для подвоза личного состава, а не как технику, которая имеет пушки», — говорит Надежда Замрига.

Она добавила, что ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ из артиллерии, но в последнее время плотность артобстрелов снизилась. Также россияне применяют авиабомбы.

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