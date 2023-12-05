В Литве приземлился дрон с белорусскими сигаретами 5.12.2023, 16:41

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Получателей груза нашли по следам на снегу.

В Шальчининкайском районе Литвы перехватили самодельный дрон, который доставил из Беларуси контрабандные сигареты. Арестованы двое местных жителей, их выдали оставленные на снегу следы, сообщает «Зеркало» со ссылкой на литовскую погранслужбу.

Вечером воскресенья, 3 декабря, литовские пограничники услышали характерный звук беспилотника. Его увидели около одного из сел — дрон на малой высоте влетел на территорию Литвы. К нему был прикреплен груз.

Пограничники использовали прибор для перехвата беспилотников и принудительно посадили квадрокоптер у ограждения вблизи границы.

«Осмотрев местность, пограничники заметили оставленные на снегу человеческие следы», — рассказали в погранслужбе.

По следам на снегу пограничники пришли в село и обнаружили там двух мужчин — они прятались в кустах. Выяснилось, что это 25-летние и 45-летние жители Шальчининкайского района. Рядом с ними лежал сверток с 750 пачками сигарет с белорусскими акцизами.

Мужчины не отрицали, что сверток принадлежит им. Вместе с дроном и сигаретами их доставили на пограничный пункт.

Возбуждено административное дело. Задержанным грозят штрафы от 5200 до 6000 евро.

В этом году литовские пограничники зафиксировали около 100 попыток переправить контрабанду из Беларуси в Литву с помощью дронов. За аналогичный период прошлого года таких случаев было в три раза меньше, да и за весь 2021 год — 17. Правда, таким способом перевозят небольшие партии сигарет.

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