Бойцы ССО Украины ударили из HIMARS по российской станции РЭБ «Синица» 5.12.2023, 16:57

Эпическое видео.

Бойцы Сил специальных операций Украины (ССО) на Купянском направлении скорректировали огонь HIMARS по станции РЭБ «Синица» российских оккупантов.

Об этом сообщили ССО ВСУ в Telegram.

«Операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б «Синица». Экипаж БпАК скорректировал и привел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате огневого поражения станция РЭБ уничтожена.

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