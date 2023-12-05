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Бойцы ССО Украины ударили из HIMARS по российской станции РЭБ «Синица»

  • 5.12.2023, 16:57
Бойцы ССО Украины ударили из HIMARS по российской станции РЭБ «Синица»

Эпическое видео.

Бойцы Сил специальных операций Украины (ССО) на Купянском направлении скорректировали огонь HIMARS по станции РЭБ «Синица» российских оккупантов.

Об этом сообщили ССО ВСУ в Telegram. 

«Операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б «Синица». Экипаж БпАК скорректировал и привел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате огневого поражения станция РЭБ уничтожена.

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