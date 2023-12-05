Бойцы ССО Украины ударили из HIMARS по российской станции РЭБ «Синица»
- 5.12.2023, 16:57
Эпическое видео.
Бойцы Сил специальных операций Украины (ССО) на Купянском направлении скорректировали огонь HIMARS по станции РЭБ «Синица» российских оккупантов.
Об этом сообщили ССО ВСУ в Telegram.
«Операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б «Синица». Экипаж БпАК скорректировал и привел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате огневого поражения станция РЭБ уничтожена.