Начался суд над бывшим главой Белинвестбанка 1 5.12.2023, 17:10

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Банкиры рассказали, на чем прокололся Бриштелев.

В апреле 2022 года СМИ сообщали о задержании председателя правления государственного «Белинвестбанка» Андрея Бриштелева.

Через полтора года его начали судить. Процесс идет в Минском городском суде. Обвинение — получение взятки (максимальное наказание — 15 лет) и злоупотребление властью (до 6 лет лишения свободы), отмечает nashaniva.com.

Вместе с бывшим руководителем банка судят также Андрея Романенко — исполнительного директора «Белинвестбанка», который курировал корпоративные финансы и, по информации собеседников журналистов, возглавлял кредитный комитет банка.

Кредитный комитет — это совет из нескольких (до 10, как правило) человек, коллегиально принимающих решения о целесообразности выдачи кредита той или иной организации.

Понимая сферы ответственности фигурантов, а также наличие третьего обвиняемого — коммерсанта Игоря Пискунова, проходящего по статье «Дача взятки», — становятся ясны очертания дела.

Деталями их дополняют источники журналистов в банковском секторе:

«Бриштелев прокололся только в том моменте, что взяли его с поличным. Было бы иначе — ничего бы доказать не удалось, потому что дело кредитования очень тонкое.

Причина дела Бриштелева — желание коммерсанта получить кредит, который он не должен был получать согласно банковским протоколам.

Почему не должен? Например, у организации плохое финансовое состояние, или финансовое состояние хорошее, но она требует слишком большую для нее сумму, или у компании потенциально опасные залоги. В таком случае банк никогда не будет брать на себя необоснованные риски. Выдачу кредита при наличии каких-то из этих факторов просто не согласуют.

В таких случаях бизнесмены могут искать выходы на людей с полномочиями, чтобы надавить на кредитный комитет. Так произошло с Бриштелевым и Романенко.

Бриштелев может надавить на Романенко, а Романенко — на кредитный комитет. Это в принципе скверная история, когда от начальника кредитного комитета зависят трудовые контракты других участников. В частных банках, как правило, такое не практикуется.

Считается, что так решения в государственных банках иногда принимаются, но не повезло именно Бриштелеву, который подставился с поличным. В других случаях доказать намерение и давление очень сложно, потому что решение коллегиальное и ответственность размыта».

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