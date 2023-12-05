Российские офицеры рассказали, как идея генерала Теплинского обернулась для них катастрофой 1 5.12.2023, 17:21

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Командующий группировкой «Днепр» пытался напугать ВСУ, но что-то пошло не так.

Появились новые детали разгрома колонны ВС РФ в селе Гладковка Херсонской области. Оказалось, что под огонь украинцев своих людей подставил командующий группировкой «Днепр» Михаил Теплинский.

Такой информацией поделился Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который связан с офицерами российской армии, передает Диалог.UA.

Ресурс утверждает, что Теплинский дал приказ разместить большую колонну ВС РФ всего в 22 км от линии фронта, чтобы создать видимость большой группировки и тем самым напугать ВСУ. Затея обернулась катастрофой для россиян. Разгром случился 10 ноября.

«У Теплинского появляется «гениальная идея» возить туда-сюда колонны, чтобы создавать эффект массовости, а «х***ы (извините, цитата) видели с дронов и космоса и боялись рыпнуться». Обернулся этот идиотизм сотнями погибших, деморализацией личного состава, а на определенном этапе даже хаосом», - сообщил Z-канал.

Он уточнил, что в итоге по колонне в Гладковке прилетели кассетные боеприпасы HIMARS. Тогда были уничтожены на месте 76 российских оккупантов, число раненых было еще больше. Также ВС РФ потеряли большое количество техники.

«От этой дряни (кассетные боеприпасы HIMARS - ред.), к сожалению, не спрячешься, и она, зараза, нужно признать бьет очень точно», - сообщили офицеры ВС РФ.

Они грозятся, что в скором времени Теплинскому «придется ответить» за то, что погубил военных РФ.

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