В Беларуси — рекорд по продажам новых автомобилей 5.12.2023, 17:29

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Что покупали в ноябре.

За ноябрь в Беларуси продано 3057 легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе 2689 легковых. Это рекордный показатель продаж за месяц в текущем году, сообщил Office Life глава Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода.

Для сравнения: по данным БАА, в октябре покупателей нашли 2360 машин. В сентябре было продано 2058 легковых автомобилей, а в августе этот показатель составлял 2019 новых авто.

За январь-ноябрь 2023 года темп восстановления рынка легковых автомобилей достиг 140%. К ноябрю прошлого года рынок вырос на 340%. Месяцем ранее этот показатель был равен 478,7%. По мнению Сергея Вариводы, это свидетельствует о постепенном исчерпании эффекта низкой базы и замедлении темпа восстановительной динамики.

Расширился и модельный ряд продаваемых автомобилей. В начале года автодилеры сообщали о продажах 35 моделей новых машин, а в ноябре речь шла уже о 75 моделях.

При этом доля легковых автомобилей китайских марок в отчетном месяце превысила 84%. А концерн «БЕЛДЖИ» в свою очередь обеспечил 70% всех дилерских продаж.

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