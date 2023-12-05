Слово пацана 2 Дмитрий Зотиков

5.12.2023, 17:36

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Фото: Getty Images

Песков сослался на забывчивость.

Уже многие знают, что прямая линия президента будет называться «Слово пацана», - заявил нашему корреспонденту Дмитрий Песков.

- Владимир Владимирович на ней впервые расскажет, как делил асфальт в молодости в Санкт-Петербурге, как платил рэкету когда работал там же таксистом, а потом они платили ему. Как захватывал район за районом пока не захватил всю страну и как он собирается пустить кровь все своим врагам после очередного избрания.

На дополнительный вопрос какое по счету будет избрание пресс-секретарь затруднился ответить, сослался на забывчивость, но пообещал посмотреть в своем архиве.

Дмитрий Зотиков, Telegram

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