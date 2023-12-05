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Антициклон принесет в Беларусь пятнадцатиградусный мороз

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  • 5.12.2023, 17:43
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Антициклон принесет в Беларусь пятнадцатиградусный мороз

Прогноз погоды на 6-8 декабря.

6 декабря погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной и влажной воздушной массе. Облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдет небольшой снег. Местами ожидаются туман и изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -12..-17°С, максимальная днем составит от -1°С по юго-западу до -10°С по северо-востоку Беларуси. Атмосферное давление существенно не изменится.

7-8 декабря территория республики будет находиться на периферии обширного холодного антициклона с центром над северо-востоком Европейской территории России. Ожидается облачная с прояснениями погода.

7 декабря преимущественно без осадков, лишь местами по западу страны пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, при прояснениях -14..-16°С, по западу республики она составит -3..-6°С; максимальная днем -2..-9°С.

8 декабря местами по стране ожидается небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -6..-12°С, при прояснениях -13..-16°С, максимальная днем -2..-9°С.

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