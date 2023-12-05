Дроны СБУ ударили по ряду важных военных объектов россиян в Крыму 5.12.2023, 17:57

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Атакована стоянка вертолетов и другие цели.

Ночью и рано утром 5 декабря Служба безопасности Украины (СБУ), предварительно, массированно атаковала военные цели ВС РФ в оккупированном Крыму.

Одним из первых об этом написал известный украинский волонтер Игорь Лаченков в Telegram.

Вскоре с аналогичными сообщениями начали выходить другие украинские СМИ, ссылаясь на свои источники в спецслужбе, пишет «Диалог.UA».

По их данным, в ходе атаки под ударом оказались четыре военных объекта россиян: стоянка вертолетов, две радиолокационные системы «Небо-М» и П-18 «Терек», а также система управления зенитно-ракетными подразделениями российской армии «Байкал-М».

Объекты находились в поселке Багерово рядом с Керчью, а также в селе Стрелковое на Арабатской стрелке.

«Так спецслужба поздравила оккупантов с международным Днем волонтера», - уточнил Лаченков. СБУ информацию пока не прокомментировала.

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