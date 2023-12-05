Это сможет переломить ситуацию в Авдеевке: военный эксперт назвал два варианта 5.12.2023, 18:20

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Все зависит от решений Генштаба ВСУ.

Чтобы изменить обстановку в районе Авдеевки, необходимо передислоцировать туда значительные резервы. Такое мнение «Эспрессо» высказал украинский военный эксперт и бывший заместитель командира взвода 24 батальона территориальной обороны «Айдар» Евгений Дикий.

- Команды отступать из Авдеевки украинские военные еще не получали. Сейчас судить, произойдет ли это, не нужно. Потому что есть вещи, о которых мы не должны знать права. В частности, какие резервы имеет украинский Генштаб, - пояснил Дикий.

По его словам, для того, чтобы изменить ситуацию на Авдеевском направлении в пользу Сил обороны Украины, нужно перебросить на это направление значительные резервы. Он добавил, что у Генштаба есть 2 разных решения.

- Или отходить и переходить на вторую линию обороны. Или подбросить на это направление подкрепление. Мне очевидно, что наш гарнизон в Авдеевке еще какое-то время будет успешно обороняться. Впрочем, это не вечно. То есть, если мы хотим кардинально переломить ситуацию на Авдеевском направлении, то туда надо бросить значительные резервы. Вот уж есть ли эти резервы у нас, никому знать не нужно. Это информация только для Генштаба ВСУ, - сказал он.

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