Банкам Кипра предписали остановить все операции с российским рублем 5.12.2023, 18:35

США отправят на Кипр команду ФБР.

Власти Республики Кипр предписали банкам острова прекратить все операции с российским рублем, пишет The Moscow Times со ссылкой на местное издание Politis.

Кроме того, США отправят на Кипр команду из 24 сотрудников правоохранительных органов, включая ФБР, чтобы помочь кипрским властям в рассмотрении 29 ожидающих рассмотрения дел, связанных с возможным нарушением санкций против России.

В юридических и бухгалтерских фирмах начались проверки фактов злоупотребления процедурой быстрой регистрации бизнеса, которая позволяет россиянам получить вид на жительство на Кипре и воспользоваться налоговыми льготами.

В середине ноября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выяснил, что кипрские фирмы продолжали работать с 25 россиянами, попавшими под западные и украинские санкции после аннексии Крыма в 2014 году. Еще 71 человека внесли в санкционные списки после российского вторжения в Украину, но кипрские фирмы не только не перестали оказывать им услуги, но и начали помогать скрывать активы от блокировки властями западных стран.

Так, 28 февраля 2022 года, за несколько минут до публикации санкционного списка ЕС, сотрудники кипрской фирмы Cypcodirect одобрили перевод акций из двух местных компаний, принадлежавших попавшему в список основателю «Северстали» Алексею Мордашову, в фирму Ondero Ltd. на Британских Виргинских островах (BVI). Эта операция, как выяснил ICIJ, была частью попытки спасти от санкций долю Мордашова стоимостью $1,4 млрд в немецкой туристической компании TUI Group.

В мае 2023 года Кипр аннулировал гражданство нескольких десятков россиян, находящихся под санкциям ЕС, и членов их семей. У них были «золотые паспорта» — то есть гражданство, полученное в обмен на инвестиции. Для получения гражданства Кипра нужно было инвестировать не менее $2,5 млн.

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