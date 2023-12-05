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Внедорожный спорткар Porsche 911 поднялся на рекордную высоту

  • 5.12.2023, 18:39
Внедорожный спорткар Porsche 911 поднялся на рекордную высоту

Бак авто был заполнен синтетическим топливом на основе воды и углекислого газа.

Спорткар Porsche 911 с внедорожным тюнингом установил необычный мировой рекорд. Автомобиль смог подняться на высоту 6734 метра над уровнем моря. Об этом сообщили на сайте бренда.

Для рекордной экспедиции на вершину западного гребня вулкана Охос-дель-Саладо в Чили Porsche 911 Carrera 4S получил несколько модификаций. Дорожный просвет спорткара увеличили до 350 миллиметров. Помимо этого авто получило защиту днища.

Модифицированный спорткар пилотировал трехкратный чемпион «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма. Он заявил, что автомобиль имеет отточенную управляемость.

Интересно то, что Porsche 911 Carrera 4S не сжигал ископаемое топливо. Бак авто был заполнен синтетическим топливом на основе воды и углекислого газа.

Спорткар оснащен 3,0-литровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 450 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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