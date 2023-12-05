СОУ уничтожили склад боеприпасов россиян и установку «Град» в Донецке 5.12.2023, 18:58

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С помощью дрона.

Силы обороны Украины обнаружили место дислокации склада боеприпасов россиян в оккупированном Донецке. С помощью ударного дрона его удалось уничтожить.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины.

«Во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражеский склад боеприпасов и установили местонахождение БМ-21 «Град», - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж спецназовцев с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса нанес по целям огневое поражение.

- В результате удара склад боекомплекта и «Град» уничтожены полностью, - добавили в ССО.

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