Хоккеист Андрей Костицын заявил, что минское «Динамо» часто проигрывает… из-за погоды 3 5.12.2023, 19:05

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Андрей Костицын

Тает лед?

Заместитель начальника спортивного отдела минского «Динамо» Андрей Костицын прокомментировал неудачное выступление команды. Напомним, 5 декабря белорусский клуб выиграл у «Сибири», но это была лишь третья победа в 11 последних матчах.

«Были и хорошие, и плохие матчи, хотелось бы побольше побед. Видно, что ребята стараются, бьются, но не получается того результата, который хотелось бы видеть. Нужно наладить игровые моменты, исключить ошибки, чтобы выигрывать больше. Топовые команды мы обыгрываем, а с теми, с которыми нужно брать очки, допускаем ошибки. У всех команд есть спады по ходу сезона, нужно выходить из них, показывать игру, которая приносит результат», — заявил знаменитый в недавнем прошлом белорусский нападающий Андрей Костицын, который с 7 июня этого года занимает административную должность в «Динамо».

Сотрудница госСМИ решила уточнить, «почему в конце осени у команды всегда спад». Ответ начинающего хоккейного функционера, который провел в регулярных чемпионатах НХЛ 398 матчей, вышел оригинальным:

— Где-то накапливается усталость и проявляется в этот момент, плюс погодные условия. Бывает игры идут через день, но списывать все на эти факторы не стоит.

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