Российский рубль падает вслед за нефтью
- 5.12.2023, 19:08
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Евро снова дороже 100 рублей.
Сегодня во второй половине дня усилилось давление на российскую нацвалюту. На биржевых торгах курс евро превысил отметку в 100 рублей, доллар закрепился выше уровня в 92 рубля.
Сегодня максимальный курс «европейца» достигал 100,02 рубля, «американец» торговался вблизи отметки 92,25.
Цены на нефть эталонных марок продолжают падать во вторник в преддверии публикации данных о запасах в США.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру подешевели до $78,6 за баррель.