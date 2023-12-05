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Российский рубль падает вслед за нефтью

  • 5.12.2023, 19:08
  • 2,448
Российский рубль падает вслед за нефтью

Евро снова дороже 100 рублей.

Сегодня во второй половине дня усилилось давление на российскую нацвалюту. На биржевых торгах курс евро превысил отметку в 100 рублей, доллар закрепился выше уровня в 92 рубля.

Сегодня максимальный курс «европейца» достигал 100,02 рубля, «американец» торговался вблизи отметки 92,25.

Цены на нефть эталонных марок продолжают падать во вторник в преддверии публикации данных о запасах в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру подешевели до $78,6 за баррель.

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