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Студенты как минимум двух белорусских вузов участвовали в вечере солидарности с Палестиной

  • 5.12.2023, 19:14
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Студенты как минимум двух белорусских вузов участвовали в вечере солидарности с Палестиной

С портретами Арафата, Аббаса и Лукашенко.

Студенты вузов 29 ноября посетили вечер в честь Дня солидарности с народом Палестины в Минске. Там читали стихи «Ліст ізраільскаму салдату» и поддерживали палестинский народ, пишет «Зеркало».

В минском Доме дружбы 29 ноября прошел круглый стол солидарности с палестинским народом. Среди участников были студенты Белорусского государственного экономического университета и филиала Российского государственного социального университета. На мероприятии были три портрета — Александра Лукашенко, главы Палестины Махмуда Аббаса и первого председателя Палестинской национальной администрации Ясира Арафата.

В БГЭУ рассказали, что их студенты прочитали стихи «Палестина, я с тобой» и «Ліст ізраільскаму салдату». Со стихотворениями выступал актив клуба «Молодые аналитики Беларуси» — будущие политологи, учащиеся Института социально-гуманитарного образования БГЭУ.

В филиале РГСУ сообщили, что на мероприятии выступали дипломаты, деятели науки и культуры. «Выступающие высказали поддержку палестинскому народу в борьбе за независимость», — рассказали в филиале вуза.

Напомним, мероприятия солидарности с народом Палестины ежегодно проводит «Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами». Главой общества «Беларусь — Палестина» является экс-министр культуры и ректор Республиканского института высшей школы при БГУ Юрий Бондарь.

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