Госдеп США назначил награду в $7 млн за данные об Артеме Уссе 4 5.12.2023, 19:25

3,634

Артем Усс

Российский бизнесмен сбежал из-под домашнего ареста в Россию.

США предлагают $7 млн за данные о местонахождении бизнесмена Артема Усса, сына сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса, сообщается на сайте Госдепартамента.

Награда объявлена «в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью», сумму выплатят за сведения, которые позволят задержать Усса. Ведомство попросило направить информацию, касающуюся предпринимателя, в ФБР.

По версии американского Минюста, бизнесмен и несколько других россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Власти также подозревают их в незаконном экспорте и операциях по отмыванию денег через их совместную и зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). «Будучи владельцами NDA GmbH, Усс и его сообщник занимались различными видами деятельности в нарушение уголовного законодательства и санкций США», — говорится в заявлении Госдепа.

Осенью 2022 года Усса задержали в аэропорту Милана по запросу США. Месяц спустя его отправили под домашний арест, который бизнесмен отбывал на вилле в муниципалитете Базильо (итальянские власти позднее арестовали ее и другие активы предпринимателя), но в марте 2023-го, после того как суд одобрил экстрадицию россиянина в Соединенные Штаты, он сбежал и вернулся в Россию.

Побег Усс объяснил тем, что итальянский суд продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США». Corriere della Sera и La Repubblica писали, что помогать предпринимателю могли российские спецслужбы. В Госдепертаменте, комментируя эти события, заявили, что Россия нарушила суверенитет Италии. Усс-старший, который покинул пост губернатора в апреле, а в июне стал сенатором, не стал комментировать версии побега сына, но поблагодарил всех, кто его поддерживал, отдельно — президента Владимира Путина. Экс-губернатор отмечал, что его сын невиновен.

В России против Усса-младшего также заведено дело об отмывании денег; после задержания предпринимателя в Милане МВД объявило его в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал. Когда Усс вернулся, меру пресечения ему сменили на подписку о невыезде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».