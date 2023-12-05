Значительная часть гололедных травм в Минске происходит из-за ненадлежащего состояния инфраструктуры1
- 5.12.2023, 19:26
В период с 21 по 30 ноября по всей стране было зарегистрировано 1773 случая гололедных и холодовых травм.
Значительная часть гололедных травм в Минске происходит из-за ненадлежащего состояния инфраструктуры, заявил 5 декабря на пресс-конференции заместитель заведующего по учебно-методической работе кафедры травматологии и ортопедии Белорусского государственного медицинского университета Иван Довгалевич.
Как отметил Иван Довгалевич, дороги в Минске убираются хорошо, однако тропинки, дворовые дорожки порой не расчищены и не посыпаны песком, что приводит к падениям и гололедным травмам — и количество травм продолжает расти.
По его словам, только в шестую больницу ежедневно поступает до восьми пациентов.
«Если говорить про 6-ю больницу города Минска, то в среднем за сутки поступает около 5−8 человек с гололедной травмой. Из них где-то половина — дети», — сообщил он.
Врач нейрохирургического детского отделения РНПЦ неврологии и нейрохирургии Максим Мелешко сообщил, что в это отделение чаще всего попадают дети, получившие «тюбинговую травму». Этой зимой, уточнил он, было несколько случаев легких черепно-мозговых травм, в прошлые годы в результате катания на снегу фиксировались переломы костей черепа, некоторым детям понадобилось нейрохиругическое вмешательство, сказал врач.
Довгалевич также отметил, что медики фиксируют рост числа обморожений в столице.
«Хочу обратить внимание взрослых на экипировку. От качества обуви, подошвы зависит очень много — надо быть подготовленным к любым неожиданностям. Одеваться тоже нужно хорошо, потому что очень много обморожений», — сказал Довгалевич.
Напомним, в период с 21 по 30 ноября по всей стране было зарегистрировано 1773 случая гололедных и холодовых травм. Из числа всех пострадавших 381 — дети.