Значительная часть гололедных травм в Минске происходит из-за ненадлежащего состояния инфраструктуры 1 5.12.2023, 19:26

Иллюстративное фото

В период с 21 по 30 ноября по всей стране было зарегистрировано 1773 случая гололедных и холодовых травм.

Значительная часть гололедных травм в Минске происходит из-за ненадлежащего состояния инфраструктуры, заявил 5 декабря на пресс-конференции заместитель заведующего по учебно-методической работе кафедры травматологии и ортопедии Белорусского государственного медицинского университета Иван Довгалевич.

Как отметил Иван Довгалевич, дороги в Минске убираются хорошо, однако тропинки, дворовые дорожки порой не расчищены и не посыпаны песком, что приводит к падениям и гололедным травмам — и количество травм продолжает расти.

По его словам, только в шестую больницу ежедневно поступает до восьми пациентов.

«Если говорить про 6-ю больницу города Минска, то в среднем за сутки поступает около 5−8 человек с гололедной травмой. Из них где-то половина — дети», — сообщил он.

Врач нейрохирургического детского отделения РНПЦ неврологии и нейрохирургии Максим Мелешко сообщил, что в это отделение чаще всего попадают дети, получившие «тюбинговую травму». Этой зимой, уточнил он, было несколько случаев легких черепно-мозговых травм, в прошлые годы в результате катания на снегу фиксировались переломы костей черепа, некоторым детям понадобилось нейрохиругическое вмешательство, сказал врач.

Довгалевич также отметил, что медики фиксируют рост числа обморожений в столице.

«Хочу обратить внимание взрослых на экипировку. От качества обуви, подошвы зависит очень много — надо быть подготовленным к любым неожиданностям. Одеваться тоже нужно хорошо, потому что очень много обморожений», — сказал Довгалевич.

Напомним, в период с 21 по 30 ноября по всей стране было зарегистрировано 1773 случая гололедных и холодовых травм. Из числа всех пострадавших 381 — дети.

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