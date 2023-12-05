Журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных женщин 2023 года 5.12.2023, 19:59

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Там есть и вымышленный персонаж.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 женщин, которые в 2023 году стали наиболее влиятельными, по версии редакции. Возглавила список 65-летняя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а еще в нем впервые оказался вымышленный персонаж. Правда, на последнем месте.

Влиятельность женщин, которую измеряют в рейтинге, определяется четырьмя главными метриками: СМИ, деньги, влияние и сферы влияния. Последние три категории оценивались по-разному для кандидаток разных профессий. Например, говорится, что для политических лидеров учитывались количество населения, на которое непосредственно направлены результаты деятельности, и ВВП государств. А вот категорию «СМИ» считали одинаково — это количество упоминаний женщины в разных изданиях и на телевидении.

В топ-5 вошли певица Тейлор Свифт, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, вице-президент США Камала Харрис, председательница Европейского центробанка Кристин Лагард, а возглавила список президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Елена Зеленская, которая стала первой в похожем рейтинге от Financial Times, вообще не попала в топ-100.

Чем примечателен рейтинг 2023 года?

За прошедший год резкий взлет случился у Тейлор Свифт — она поднялась с 79-го места на 5-е. По мнению Forbes, певица олицетворяет «новый архетип влияния, который сигнализирует об отходе от традиционной политической и корпоративной мощи и далеко выходит за рамки привычных границ развлечений». В частности, в рейтинге учли эффект от тура Свифт, который проходит прямо сейчас: он способствовал росту экономики США на 5 миллиардов долларов.

Существенный рост показала еще одна певица — Бейонсе. Ей удалось подняться в рейтинге с 80-го на 36-е место. Здесь тоже сыграл роль ее успешный тур, проходивший в 2023-м: на него было продано 2,7 миллиона билетов. А еще в феврале исполнительница побила исторический рекорд и собрала самое большое число премий «Грэмми».

Кроме того, в рейтинге Forbes впервые за всю историю его создания появился вымышленный персонаж. Это кукла Барби, ставшая заглавной героиней одной из главных премьер года.

«Барби занимает 100-е место, которое каждый год присваивается фигуре, не соответствующей традиционному образу власти, но тем не менее определяющей год», — пояснили такое решение в Forbes.

Примечательно, что режиссер «Барби» Грета Гервиг, которая стала первой женщиной на этой позиции, чей фильм собрал в прокате более миллиарда долларов, в рейтинг не попала.

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