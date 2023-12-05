В Беларуси скрывают статистику по смертности 4 5.12.2023, 20:04

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Но в одном райцентре ее случайно сообщили — там антирекорды.

Белстат с 2020 года не публикует статистику по смертности и рождаемости, но госорганы ее используют. Недавно районная газета «Авангард» из Буда-Кошелево на Гомельщине случайно опубликовала данные, озвученные в райисполкоме, на публикацию обратило внимание издание «Флагшток».

В Буда-Кошелевском райисполкоме в ноябре прошло заседание, посвященное медицинскому обслуживанию. Там показывали презентацию со слайдом о статистике смертности и рождаемости в районе за последние три года — он попал на фото районной газеты. На данный момент с сайта газеты «Авангард» этот снимок удален.

«Флагшток» изучил данные и сравнил их с доступной статистикой Белстата. Из слайда следует, что уровень смертности в районе стабильно превышает уровень рождаемости на протяжении последних трех лет. За последние два года население Буда-Кошелевского района сократилось на 1 444 человека или на 4,7%.

Самая худшая ситуация наблюдалась в 2021 году, во время пандемии COVID-19. Естественная убыль тогда составила 12,1 человек на 1000 населения. В последующие годы смертность сократилась, но снизилась и рождаемость. В результате за 10 месяцев 2023 года естественная убыль населения составила 7,2 человека на 1000 населения.

Темпы сокращение фактической численности населения опережают естественную убыль. Это говорит о том, что демографическую ситуацию в регионе ухудшает и миграция. Причем отрицательная миграция оказывает еще более сильное влияние на вымирание района, чем смертность. Особенно это заметно в текущем году: население сократилось на 2,6%, в то время как естественная убыль составила лишь 0,7%.

Естественная убыль населения в Буда-Кошелевском районе наблюдалась и ранее, однако не столько быстрыми темпами. Помимо всплеска смертности в период пандемии, причиной вымирания является постепенное сокращение рождаемости. Наихудший показатель был зафиксирован в 2022 году, когда уровень рождаемости составил всего 6,9 человек на 1000 населения.

Напомним, Белстат последний раз публиковал данные о смертности и рождаемости в мае 2019 года. Ведомство само себе разрешило не раскрывать статистику, которая, как там считают, угрожает нацбезопасности страны, общественному порядку и нравственности.

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