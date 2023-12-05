Экс-командующий армией США в Европе подготовил для Украины план уничтожения Крымского моста 1 5.12.2023, 20:37

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Что для этого нужно.

Украинские военные будут способны уничтожить Крымский мост, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как Army Tactical Missile System (ATACMS) и немецкие ракеты Taurus. Об этом в статье для Foreign Affairs пишет бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Отставной генерал называет строительство моста частью стратегии Москвы по доминированию в Украине и регионе Черного моря. Его уничтожение может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в войне в целом. Основной проблемой для ВСУ Ходжес называет тот факт, что мост устойчив к повреждениям и атакам. Чтобы его окончательно вывести из строя, необходима массированная атака мощными ракетами. Однако даже передовые ракеты, такие как ATACMS, обладают ограниченной точностью, и вероятность попадания в относительно небольшие цели на мосту невелика.

Ходжес отметил, что немецкая ракета Taurus, предназначенная для разрушения бункеров, может иметь большие шансы на повреждение одного или нескольких опор моста. Однако Германия отказывается предоставить Украине эти ракеты из-за опасений ответных шагов России.

Экс-командующий подчеркивает, что самый эффективный способ уничтожения моста — демонтаж с использованием взрывных зарядов. Однако для этого необходим прямой доступ к мосту, которого у украинских войск пока нет.

Ходжес заключил, что до момента освобождения Крымского полуострова Украине следует продолжать атаковать мост всеми доступными средствами, даже если это позволит лишь временно выводить его из строя. Постоянные атаки могут замедлить российскую логистику и снизить преимущество, которое Москва получает от аннексии полуострова. Он также напомнил, что Россия рассматривает возможность строительства туннеля под Керченским проливом совместно с Китаем, что свидетельствует об их беспокойстве по поводу угрозы уничтожения моста.

Ходжес призвал США увеличить поставки украинским вооруженным силам необходимого оружия и активизировать дипломатические усилия, чтобы убедить Германию предоставить Украине ракеты Taurus. Он подчеркнул, что уничтожение Крымского моста является вполне реальной задачей при наличии необходимых инструментов.

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