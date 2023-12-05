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Минский динамовец забросил самую быструю шайбу в истории КХЛ

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  • 5.12.2023, 20:54
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Минский динамовец забросил самую быструю шайбу в истории КХЛ

На четвертой секунде.

Во вторник в очередном матче чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Новосибирске обыграло «Сибирь» — 3:2 (0:0, 0:2, 3:0). Шайбы у динамовцев на счету Романа Горбунова, Виталия Пинчука и Александра Волкова, передает «Еврорадио».

Шайба Горбунова на четвертой секунде третьего периода стала самой быстрой в истории КХЛ с начала любого из периодов (до сих пор самой быстрой считалась шайба, заброшенная на 5-й секунде).

Следующий матч «Динамо» проведет 19 декабря, когда будет принимать «Витязь». Белорусский клуб занимает 8-е место в Западной конференции.

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