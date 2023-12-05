закрыть
5 декабря 2023, вторник, 21:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В квартире в доме агрогородке Захарничи взорвался газовый баллон

  • 5.12.2023, 21:18
В квартире в доме агрогородке Захарничи взорвался газовый баллон

Два человека пострадали, 11 эвакуировали.

Вечером 5 декабря спасатели выехали по сообщению о взрыве в агрогородке Захарничи Полоцкого района, сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон.

Спасатели вытащили из-под завалов 47-летнего мужчину. 83-летнюю женщину еще до их приезда спасли очевидцы.

Пострадавшие госпитализированы. 11 жильцов дома эвакуированы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко Андрей Шарендо
Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников