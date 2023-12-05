В квартире в доме агрогородке Захарничи взорвался газовый баллон 5.12.2023, 21:18

Два человека пострадали, 11 эвакуировали.

Вечером 5 декабря спасатели выехали по сообщению о взрыве в агрогородке Захарничи Полоцкого района, сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон.

Спасатели вытащили из-под завалов 47-летнего мужчину. 83-летнюю женщину еще до их приезда спасли очевидцы.

Пострадавшие госпитализированы. 11 жильцов дома эвакуированы.

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