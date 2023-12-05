В квартире в доме агрогородке Захарничи взорвался газовый баллон
- 5.12.2023, 21:18
Два человека пострадали, 11 эвакуировали.
Вечером 5 декабря спасатели выехали по сообщению о взрыве в агрогородке Захарничи Полоцкого района, сообщает пресс-служба МЧС.
По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон.
Спасатели вытащили из-под завалов 47-летнего мужчину. 83-летнюю женщину еще до их приезда спасли очевидцы.
Пострадавшие госпитализированы. 11 жильцов дома эвакуированы.