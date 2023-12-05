Мировое исследование уровня образования показало, что успеваемость школьников падает 4 5.12.2023, 21:23

Беларусь отказалась в нем участвовать.

По оценкам экспертов образования, страны Азии лидируют в глобальном рейтинге грамотности школьников по итогам исследования PISA-2022 (Международной программы оценки учащихся). В Европе — первое место за Эстонией, пишет Euronews. Беларусь отказалась принимать участие в исследовании.

Исследование PISA, публикуемое каждые три года (но в этот раз отложенное на год после пандемии коронавируса), стало глобальным эталоном, к которому внимательно присматриваются правительства.

В 2022 году участие в исследовании приняли 690 000 молодых людей в 81 стране. В ходе исследования оценивались навыки чтения, математическая и естественнонаучная грамотность школьников. Помимо когнитивных областей оценивания, изучались социальный, экономический, культурный (СЭК) контекст, микроклимат, семья и другие факторы, влияющие на достижения учащихся.

Лидерами по математической грамотности себя показали Сингапур, Макао, Тайвань, Гонконг, Япония и Южная Корея. По читательским навыкам — Сингапур, Ирландия, Япония, Южная Корея и Тайвань. В естественных науках — Сингапур, Япония, Макао, Тайвань и Южная Корея.

По всем трем направлениям шестое место среди исследуемых стран и первое место в Европе заняла Эстония.

В среднем, по итогам PISA-2022, во всех странах наблюдалось беспрецедентное падение успеваемости во всех предметных отраслях. По сравнению с 2018 годом средняя успеваемость снизилась на 10 баллов по чтению и почти на 15 баллов по математике. Основным отрицательным фактором считают пандемию коронавируса.

Вместе с тем эксперты отмечают, что падение показателей в трех измеряемых областях можно лишь частично объяснить пандемией, потому что «результаты в чтении и естественных науках уже снижались, а негативные тенденции в математике были заметны еще до 2018 года» в нескольких странах, включая Францию, когда проводилось последнее исследование. Помимо Франции, самый резкий спад наблюдался в Германии и Польше.

Беларусь и PISA

Беларусь первый и последний раз приняла участие в исследовании в 2018 году. Тогда наша страна заняла 36-е место из 79 возможных (по читательской грамотности — 36 место; по математической грамотности — 38 место; по естественнонаучной грамотности — 37).

Но принимать участие в исследовании 2022 года наша страна не стала. В Минобразовании пояснили: отменили тестирование по инициативе самой PISA. Теперь белорусы планируют разработать собственную шкалу оценки, работать будут вместе с российскими специалистами.

«Мы в этом году планируем проведение масштабного национального исследования качества образования, функциональной грамотности школьников. Оно пройдет наподобие PISA, наше будет называться НИКО — национальное исследование качества образования», — рассказывал Андрей Иванец в январе этого года.

Исследование прошло 29−30 ноября.

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