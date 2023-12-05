За последние несколько дней в Беларуси сменились шесть начальников РОВД 5.12.2023, 21:34

Заподозрили в неблагонадежности?

Новых руководителей местной милиции представили в пяти районах Беларуси 4-5 декабря. Еще один начальник РОВД был представлен коллективу в конце ноября. О причинах кадровых перестановок не сообщалось, передает «Зеркало».

На Брестчине милицейские начальники сменились в Барановичском, Жабинковском и Ивановском районах. В Гомельской области назначили нового руководителя РОВД в Костюковичах, на Витебщине — в Шумилино, а в Гродненской области — в Вороново.

В сообщении о новых начальниках РОВД в Жабинковском и Ивановском районах говорится, что они назначены приказом главы МВД от 30 ноября 2023 года. Ивановская газета уточняет название документа — это «приказ министра внутренних дел № 498 по личному составу от 30 ноября нынешнего года».

В Шумилино перевели уже бывшего руководителя Толочинского РОВД. В Жабинке, Барановичах и Калинковичах новые начальники были заместителями руководителей местных отделов. В Вороново приехал бывший замначальника из Новогрудка. А в Иваново назначили человека из УВД — он был замначальника областного наркоконтроля.

Причины таких кадровых перемен не назывались.

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