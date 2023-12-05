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Работников «Гомсельмаша» «в целях профилактики» возили в колонию

  • 5.12.2023, 22:06
Работников «Гомсельмаша» «в целях профилактики» возили в колонию

В колонии содержат и политических заключенных.

Работников департамента обеспечения производства ОАО «Гомсельмаш» «в целях профилактики коррупционных правонарушений и преступлений» возили в женскую исправительную колонию № 4, сообщает пресс-служба предприятия.

Там им провели экскурсию по территории, показали, как живут и работают на швейной фабрике заключенные. Работникам «Гомсельмаша» рассказывали о конкретных случаях попадания в колонию за взяточничество.

В упомянутой колонии содержат и политических заключенных. Их там может быть 119 человек.

Как сообщал Charter97.org, недавно работник «Гомсельмаша» выбросился из окна здания заводоуправления.

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